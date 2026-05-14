オンラインセミナー『知らなかったでは済まされない！労働基準法・社会保険制度の基礎知識』2026年6月4日（木）・6月18日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『知らなかったでは済まされない！労働基準法・社会保険制度の基礎知識』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
労務管理を行う上で、各対応の判断軸となる“原理原則の基本知識”が欠かせません。
本講座では、実務と労働基準法および社会保険制度の関連を理解いただきながら、日々の業務を法的観点から見直します。最新の法改正情報も含め、労務管理の全般的な内容に触れていきますので、人事・総務担当者になりたての方だけでなく、業務の見直しを行いたい方、自社の労務管理に疑問や不安を感じている方にも最適な内容です。
【開催日】
2026/06/04（木）・06/18（木） 各13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
四戸 岳生
【受講料】
一般：58,300円（税込）
メルマガ会員：44,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理部門責任者・担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2271
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
労務管理を行う上で、各対応の判断軸となる“原理原則の基本知識”が欠かせません。
本講座では、実務と労働基準法および社会保険制度の関連を理解いただきながら、日々の業務を法的観点から見直します。最新の法改正情報も含め、労務管理の全般的な内容に触れていきますので、人事・総務担当者になりたての方だけでなく、業務の見直しを行いたい方、自社の労務管理に疑問や不安を感じている方にも最適な内容です。
【開催日】
2026/06/04（木）・06/18（木） 各13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
四戸 岳生
【受講料】
一般：58,300円（税込）
メルマガ会員：44,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
管理部門責任者・担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2271
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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