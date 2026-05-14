アクション俳優・大東賢氏、AI時代に再評価される“身体性”と「パワー系アクション」の存在感
アクション俳優とは、単に格闘技やスタント技術を披露するだけではなく、肉体そのものから生まれる「説得力」を映像で表現する存在である。
近年、AIによる映像制作技術やCG表現が急速に進化し、迫力あるビジュアルを短時間で制作できる時代に入った。
しかしその一方で、映像業界では今、“人間にしか出せない身体性”が再び注目され始めている。
特にアクション分野では、
・重量感
・実戦性
・フィジカルの説得力
・効かせるアクション
といった要素を重視した「パワー系アクション」が、新たな存在感を見せている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349256/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢氏は、アームレスリング競技経験を活かした独自のパワースタイルを特徴とし、単なるスピード重視ではない、“重さ”や“圧力”を感じさせる身体表現を追求している。
AI技術が発展する時代だからこそ、逆に人間の肉体から生まれるリアルな衝撃や身体性が、より重要視される流れが始まっている。
今後のアクション俳優には、技術だけではなく、「本物の身体表現」が、さらに求められていくのかもしれない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349256/images/bodyimage2】
第三者番組 英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢（ゲスト出演）
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349256/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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しかしその一方で、映像業界では今、“人間にしか出せない身体性”が再び注目され始めている。
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・実戦性
・フィジカルの説得力
・効かせるアクション
といった要素を重視した「パワー系アクション」が、新たな存在感を見せている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349256/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢氏は、アームレスリング競技経験を活かした独自のパワースタイルを特徴とし、単なるスピード重視ではない、“重さ”や“圧力”を感じさせる身体表現を追求している。
AI技術が発展する時代だからこそ、逆に人間の肉体から生まれるリアルな衝撃や身体性が、より重要視される流れが始まっている。
今後のアクション俳優には、技術だけではなく、「本物の身体表現」が、さらに求められていくのかもしれない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349256/images/bodyimage2】
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