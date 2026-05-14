渋谷・ MIYASHITA PARK の都市型エシカルフェス 『City Green Fes. 2026』

積水ハウス株式会社は、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、東京・渋谷のMIYASHITA PARKにて開催される都市型エシカルフェスティバル「City Green Fes. 2026」に協賛パートナーとして参画し、「５本の樹」計画のブースを出展します。

本イベントは、明治通り宮下パーク商店会、一般社団法人City Green、株式会社HOKULEAが主催する都市型エシカルフェスティバルです。「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をテーマに、音楽、マルシェ、ウェルネス、アートなど多様なコンテンツを通じて、都市と自然の新しいつながりを提案します。産官学民の連携により、多様な世代が参加する取り組みとして開催される2日間のイベントです。





積水ハウスは本イベントに賛同し、「都市と自然をつなぐ」をテーマに、自然とのふれあいが住まう人のウェルビーイングにもつながる庭づくり・まちづくりの取り組みである「５本の樹」計画の特別ブースを出展します。会場では、同計画の考え方や取り組みを紹介するとともに、「５本の樹」計画ロゴ入りミネラルウォーターの配布を予定しています。

積水ハウスは“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンのもと、独自の取り組みとして、今年取り組み開始から25周年を迎えた「５本の樹」計画を通じて、都市部における住宅の庭を活用した生物多様性の保全に取り組んでいます。今後も2030年のネイチャー・ポジティブの実現に向け、活動を推進してまいります。

積水ハウスの「５本の樹」計画

“3本は鳥のために、2本は蝶のために”をコンセプトに、地域の在来樹種を中心とした庭づくりを通じて都市の緑化と生物多様性の回復を目指す取り組みです。2001年の取り組み開始から累計植栽本数は2,143万本※に達しています。（※ 2026年1月31日時点）

「５本の樹」計画ロゴについて

「５本の樹」計画の思想を、色とりどりの5つの緑で多様性として表現し、そのまわりには鳥と蝶が舞い、そして真ん中には“人”がいる。自然が人を支え、人が自然を育てる─その自然とのつながりをひと目で伝えるロゴデザインです。