リーブ21がTEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 TOKYOで登壇 ～5/8・パビリオン出展企業として水質浄化シャンプーを説明～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2026年5月8日（金）TokyoYard Building（東京都港区）で開催されたアフター万博イベントの「TEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 TOKYO」に参加し、企業間交流で未来に向けた取り組みの共創を深めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349043/images/bodyimage1】
【TEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 TOKYO】
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する2022年に大阪でスタートした「TEAM EXPO MEETING」で、大阪・関西万博を1つのゴールに、企業や団体が共創し、持続可能な未来へ向けた取り組み成果を発信、交流する場として開催。
【水質浄化シャンプー】
大阪府の公式ページ：認定新商品の紹介
https://www.pref.osaka.lg.jp/o110050/keieishien/shinsyohin/07shin-syohi.html
・1976年の創業以来、リーブ21は一貫して「お客様の髪と頭皮を健やかに保つこと」に真摯に向き合ってまいりました。50年にわたる研究の中で辿り着いたのは、化学物質に頼らず、自然の力を最大化させる独自の洗浄技術です。
・これからの50年は、この技術でカーボンニュートラルに貢献します。
当社はこの度、50周年記念事業として、大阪・関西万博で展示した「水質浄化シャンプー」を軸としたカーボンニュートラルに向けた活動を本格始動させます。
【会社概要】会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349043/images/bodyimage1】
【TEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 TOKYO】
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する2022年に大阪でスタートした「TEAM EXPO MEETING」で、大阪・関西万博を1つのゴールに、企業や団体が共創し、持続可能な未来へ向けた取り組み成果を発信、交流する場として開催。
【水質浄化シャンプー】
大阪府の公式ページ：認定新商品の紹介
https://www.pref.osaka.lg.jp/o110050/keieishien/shinsyohin/07shin-syohi.html
・1976年の創業以来、リーブ21は一貫して「お客様の髪と頭皮を健やかに保つこと」に真摯に向き合ってまいりました。50年にわたる研究の中で辿り着いたのは、化学物質に頼らず、自然の力を最大化させる独自の洗浄技術です。
・これからの50年は、この技術でカーボンニュートラルに貢献します。
当社はこの度、50周年記念事業として、大阪・関西万博で展示した「水質浄化シャンプー」を軸としたカーボンニュートラルに向けた活動を本格始動させます。
【会社概要】会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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