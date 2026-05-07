ちょっと不思議できゅんとなる セガぬいぐるみシリーズ「SEGA LABBIES(TM)」に『龍が如く』シリーズから「真島吾朗」が５月14日（木）発売！
株式会社セガ
株式会社セガは、くまのぬいぐるみがセガ／アトラスの人気キャラクターになりきったちょっと不思議なぬいぐるみシリーズ「SEGA LABBIES(TM)（セガ ラビーズ(TM)）」に、新商品が登場することをお知らせします。『龍が如く』シリーズから「真島吾朗」がぬいぐるみとマスコットで新たに展開します。
「真島吾朗」の誕生日でもある2026年5月14日（木）より、「SEGA STORE TOKYO」および「SEGA STORE SHANGHAI」にて販売予定です。「SEGA LABBIES(TM)」の世界観を、ぜひお楽しみください。
＜商品情報＞
商品名：SEGA LABBIES(TM)（セガ ラビーズ(TM)）
キャラクターラインナップ：
『龍が如く』真島吾朗
商品サイズ：大小2サイズ（ぬいぐるみ、マスコット）
税込価格：ぬいぐるみ 6,600円/マスコット 3,850円
著作権表記：(C)SEGA
発売予定日：2026年5月14日（木）
＜取り扱い先＞
名称：SEGA STORE TOKYO
住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F
営業時間：10:00～21:00 ※不定休
https://www.sega.jp/segastore/tokyo/
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