ATxSummit 2026、世界のリーダーをシンガポールに招き、アジアにおけるAIの未来を描く

World Bank Group、NVIDIA、Google、Amazon、OpenAIは、AIが経済、産業、社会にどのような変革をもたらすかについて、世界的な政策立案者やリーダーたちとともに議論します。

シンガポール、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 人工知能（AI）は急速に経済を動かすシステムに組み込まれつつあり、アジア全域で企業の競争、政府のサービス、社会の進化を再構築しています。 このようなダイナミックな背景の下、Infocomm Media Development Authority of Singaporeが主催するATxSummitは、2026年5月20日～21日にカペラ・シンガポールで第6回を開催します。本イベントには50カ国以上から4,000人を超えるリーダーが集結し、この地域が直面する喫緊の課題について議論を交わします。



A panel session at ATxSummit 2025



ATxSummitでは、5つの重要なテーマに沿って、AIとイノベーション、公益、アジアの未来を形作るデジタル成長との接点にスポットライトを当て、ファイヤーサイドチャットや深く掘り下げたテクニカルセッションの充実したラインナップを提供します。

1. エージェント・システムはどのように企業や事業を再構築しているのか？

2. 公共の利益と国家への影響を目指して、AIがどのように大規模に導入されているか

3. AIが科学的発見を加速させ、具身知能を実現している分野

4. AI主導の世界で仕事、スキル、組織はどう進化するか

5. AIガバナンスが実際にどのように実施されているか

Luminaries at the Forefront of Change

今年のプログラムでは、最先端のシステムを開発する方々から、その利用を規制する政策を策定する方々まで、AIイノベーションの最前線で活躍する業界や政府の著名なリーダーたちが一堂に会します。

ヘッドラインスピーカーには、 World Bank GroupのAjay Banga総裁、Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)のMathias Cormann事務総長、ディープラーニングのパイオニアであるUniversity of MontrealのYoshua Bengio教授、AIのセキュリティと信頼できる機械学習の研究で知られるUniversity of California, BerkeleyのDawn Song教授など、世界的な機関のリーダーや学界の第一人者が名を連ねています。セッションでは、AIやデジタル・イノベーションが現実世界の課題にどのように大規模に適用できるのか、AIエージェント、エンボディドAI、その他の破壊的技術が主流になるにつれて、政策、産業、研究はどのように歩調を合わせることができるのかなど、現代の決定的な進展について検討します。

NVIDIAのチーフ・サイエンティストであるWilliam Dally博士、Amazon.com Incの最高グローバル渉外・法務責任者であるDavid Zapolsky氏、ANT InternationalのDouglas Feagin社長、OpenAIの最高収益責任者であるDenise Dresser氏、Trip.com Groupの最高経営責任者（CEO）であるJane Sun氏といった業界のキャプテンや著名なイノベーターたちが、迅速なイノベーションをどのようにしてスケールで実行する競争力のあるシステムに鍛え上げることができるかを共有します。絶え間ない業界の変革という状況下で、AIネイティブな企業を構築するために何が必要か、また、AIがビジネスモデル、業務、そしてグローバルな競争環境を一新していく中で、いかにして先を行くことができるかについても議論します。

Accenture、Amazon.com Inc、FieldAI、Google、Grab、HP Inc、Salesforce、SAP Labs、Tomoro AI、Unitree、University of Tokyo、Tsinghua Universityから影響力のある専門家がプログラムを構成し、ATxSummitでこれまで開催された中で最も多様な企業、研究、応用技術の視点が一堂に会します。

Infocomm Media Development Authority of SingaporeのKiren Kumar副長官は、次のように述べています。「テクノロジーとコラボレーションは、デジタル経済が成長するための中心的な要素になりつつあります。AIはもはや研究室にとどまるものではありません。現実世界のシステムに組み込まれ、経済の中核インフラとなりつつあるのです。アジアにとって、これは大きなチャンスといえます。シンガポールはこのグローバル・アジア・ネットワークの中心に位置し、政府、産業界、研究機関のパートナーとともに、これらの技術がどのように開発され、実際に活用されるかを形作っています。次の段階では、責任を持って、大規模に、そして明確な価値をもたらす形でAIをどのように活用するかに焦点を当てる必要があります。ATxSummitは、アジアおよびその先を見据え、この課題を適切に解決するために何が必要かを検討するため、世界中のリーダーたちを一堂に集めます。」

6年間にわたる対話の場

Asia Tech x Singapore (ATxSG) は6年間にわたり世界各国の政府関係者やテクノロジー界の著名人が一堂に会し、テクノロジー、社会、デジタル経済の交差点における重要な議論を交わす、アジアを代表するテクノロジー・カンファレンスとして開催されてきました。

ATxSGの最高峰イベントであるATxSummitは、5月19日にガーデンズ・バイ・ザ・ベイで開催されるガラディナーで幕を開けます。ATxSummitでは5月20日、デジタル開発・情報大臣兼スマート・ネーション・サイバーセキュリティ担当大臣のJosephine Teo氏が開幕基調講演を行います。また、併設されるビレッジでは、25以上の技術ワークショップ、シンポジウム、業界展示会、政府間円卓会議、業界交流会などが開催されます。ザ・ビレッジで開催されるイベントの中でも特に期待されているのが、非公開のデジタル・フロンティア・フォーラム（DFF）です。DFFはFounders Forumとの共催で、100人以上のテックリーダー、投資家、政府関係者が集まり、ディープテック、AI、デジタル成長戦略について議論します。

ATxSGの主要展示会であり、カンファレンスでもあるATxEnterpriseも、2026年5月20日から22日まで、シンガポール・エキスポで開催されます。ATxEnterpriseでは、700の出展者と450人の講演者が、インフラ投資、デジタルトラスト、クロスボーダー・コネクティビティ、責任あるAI導入など、ますます複雑化する問題について議論します。

ATxSummit の詳細については、atxsummit.asiatechxsg.comをご覧ください。

Asia Tech x Singapore（ATxSG）について

ATxSGは、Infocomm Media Development Authority（IMDA）とInformaが共同で主催し、Singapore Tourism Board (STB)が後援するアジアを代表するテクノロジーイベントです。このイベントは、ATxSummit、ATxEnterprise、ATxInspireの3つの主要セグメントで構成されています。

Infocomm Media Development Authority (IMDA) について

Infocomm Media Development Authority (IMDA) は、活気あるデジタル経済とインクルーシブなデジタル社会を発展させることで、シンガポールのデジタルトランスフォーメーションをリードしています。シンガポールのデジタルの未来のアーキテクトとして、先進的な規制、最先端技術の活用、シンガポールをデジタル都市として確立するための現地の人材とデジタル・インフラ・エコシステムの開発とともに、情報通信技術とメディア分野の成長を促進しています。

ニュースや情報の詳細については、www.imda.gov.sgをご覧いただくか、LinkedIn (IMDAsg)、Facebook (IMDAsg)、Instagram (@imdasg)でIMDAをフォローしてください。

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Archetype Singapore for IMDA ATxSG

atxsg.imda@archetype.co

（日本語リリース：クライアント提供）

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