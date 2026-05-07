【最新予測】昼間放射冷却材料市場規模は2032年までに123百万米ドルへ、CAGR26.5%で拡大（QYResearch）
昼間放射冷却材料とは
昼間放射冷却材料（PDRC：Passive Daytime Radiative Cooling）とは、太陽光の高反射と赤外放射を組み合わせることで、外部エネルギーを消費せずに表面温度を低減する機能性材料である。主にフィルム、塗料、コーティングとして実装され、建築物や設備の冷却負荷低減に寄与する。
昼間放射冷却材料は、省エネ・脱炭素政策の進展とともに、空調依存低減の中核技術として注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348562/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348562/images/bodyimage2】
図. 昼間放射冷却材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「昼間放射冷却材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、昼間放射冷却材料の世界市場は、昼間放射冷却材料の世界市場は、2025年に21.54百万米ドルと推定され、2026年には30.04百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）26.5%で推移し、2032年には123百万米ドルに拡大すると見込まれています。
昼間放射冷却材料の原理と性能指標
昼間放射冷却材料は、太陽光スペクトルの大部分を反射しつつ、大気の透明窓（8～13um）において強い赤外放射を行うことで、熱を宇宙空間へ放散する。この昼間放射冷却材料の特性により、特定条件下では外気温以下への冷却も実現可能である。性能評価においては、太陽反射率、熱放射率、SRI（Solar Reflectance Index）が主要指標となる。特に近年は、実環境における長期性能の維持が重視されており、紫外線耐性や防汚性が昼間放射冷却材料の実用性を左右する重要要素となっている。
サプライチェーン構造とコスト特性
昼間放射冷却材料の上流は、高バンドギャップ顔料（BaSO?、TiO?、CaCO?）、ポリマーバインダー、機能性添加剤で構成される。中流では、塗料分散、フィルム押出、ラミネーションなどの製造プロセスが中核となり、光学・熱特性の精密制御が求められる。2025年時点の価格は、コーティングで約6.29米ドル／m2、フィルムで約30米ドル／m2とされる。
直近6ヶ月では、原材料価格の変動と環境規制対応により、昼間放射冷却材料メーカーは高耐久バインダーや低VOC処方への切替を進めており、コスト構造の最適化が進行している。
応用拡大：建築・産業設備における導入加速
昼間放射冷却材料は、建築屋根、倉庫、タンク、輸送設備など幅広い分野で活用されている。特に物流倉庫やコールドチェーン施設では、屋根温度を10～20℃低減し、空調エネルギー消費を15～30％削減した事例が報告されている。こうした実績により、昼間放射冷却材料はクールルーフ規格の高度化版として市場認知を拡大している。
さらに、OEM連携や施工業者ネットワークを通じた流通が進み、昼間放射冷却材料の普及は従来の塗料市場と重層的に進展している。
市場機会と競争要因：性能実証が鍵
昼間放射冷却材料の最大の市場機会は、電力を使用せずに冷房負荷とピーク電力需要を削減できる点にある。一方、従来の高反射塗料との差別化には、実環境下での持続的性能の証明が不可欠である。
競争の本質は、基礎原理ではなく耐久性・再現性にあり、紫外線、湿度、汚染環境下でも高反射率と高放射率を維持できるかが重要である。特に都市環境では汚染付着による性能低下が課題であり、防汚コーティング技術の高度化が差別化要因となっている。
昼間放射冷却材料（PDRC：Passive Daytime Radiative Cooling）とは、太陽光の高反射と赤外放射を組み合わせることで、外部エネルギーを消費せずに表面温度を低減する機能性材料である。主にフィルム、塗料、コーティングとして実装され、建築物や設備の冷却負荷低減に寄与する。
昼間放射冷却材料は、省エネ・脱炭素政策の進展とともに、空調依存低減の中核技術として注目されている。
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図. 昼間放射冷却材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「昼間放射冷却材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、昼間放射冷却材料の世界市場は、昼間放射冷却材料の世界市場は、2025年に21.54百万米ドルと推定され、2026年には30.04百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）26.5%で推移し、2032年には123百万米ドルに拡大すると見込まれています。
昼間放射冷却材料の原理と性能指標
昼間放射冷却材料は、太陽光スペクトルの大部分を反射しつつ、大気の透明窓（8～13um）において強い赤外放射を行うことで、熱を宇宙空間へ放散する。この昼間放射冷却材料の特性により、特定条件下では外気温以下への冷却も実現可能である。性能評価においては、太陽反射率、熱放射率、SRI（Solar Reflectance Index）が主要指標となる。特に近年は、実環境における長期性能の維持が重視されており、紫外線耐性や防汚性が昼間放射冷却材料の実用性を左右する重要要素となっている。
サプライチェーン構造とコスト特性
昼間放射冷却材料の上流は、高バンドギャップ顔料（BaSO?、TiO?、CaCO?）、ポリマーバインダー、機能性添加剤で構成される。中流では、塗料分散、フィルム押出、ラミネーションなどの製造プロセスが中核となり、光学・熱特性の精密制御が求められる。2025年時点の価格は、コーティングで約6.29米ドル／m2、フィルムで約30米ドル／m2とされる。
直近6ヶ月では、原材料価格の変動と環境規制対応により、昼間放射冷却材料メーカーは高耐久バインダーや低VOC処方への切替を進めており、コスト構造の最適化が進行している。
応用拡大：建築・産業設備における導入加速
昼間放射冷却材料は、建築屋根、倉庫、タンク、輸送設備など幅広い分野で活用されている。特に物流倉庫やコールドチェーン施設では、屋根温度を10～20℃低減し、空調エネルギー消費を15～30％削減した事例が報告されている。こうした実績により、昼間放射冷却材料はクールルーフ規格の高度化版として市場認知を拡大している。
さらに、OEM連携や施工業者ネットワークを通じた流通が進み、昼間放射冷却材料の普及は従来の塗料市場と重層的に進展している。
市場機会と競争要因：性能実証が鍵
昼間放射冷却材料の最大の市場機会は、電力を使用せずに冷房負荷とピーク電力需要を削減できる点にある。一方、従来の高反射塗料との差別化には、実環境下での持続的性能の証明が不可欠である。
競争の本質は、基礎原理ではなく耐久性・再現性にあり、紫外線、湿度、汚染環境下でも高反射率と高放射率を維持できるかが重要である。特に都市環境では汚染付着による性能低下が課題であり、防汚コーティング技術の高度化が差別化要因となっている。