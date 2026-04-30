表面実装技術マウンター業界、2032年までに5499百万米ドル規模へ拡大見込み
表面実装技術マウンターとは
表面実装技術マウンターは、ピック＆プレース方式により電子部品を高速かつ高精度でプリント基板へ実装する自動化装置である。吸着ノズル、ビジョン認識システム、リニアモーター制御を統合し、微細部品をμm単位の精度で配置することが可能である。従来機と比較して、最新の表面実装技術マウンターはAI画像補正とリアルタイム位置補正機能を備え、01005サイズ部品の実装精度が大幅に向上している。これにより高密度PCBおよび多層基板生産の歩留まり改善に寄与している。
表面実装技術マウンター（SMTマウンター）市場は、電子機器の高密度化と自動化需要を背景に安定成長を維持している。特に表面実装技術マウンターは、PCB上へのSMD部品実装工程の中核を担い、スマートフォン、車載電子、通信機器の高性能化と歩調を合わせて需要が拡大している。近年6ヶ月ではAIサーバー向け高多層基板の生産増加により、高速・高精度マウンターの設備投資が再加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348246/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348246/images/bodyimage2】
図. 表面実装技術マウンターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「表面実装技術マウンター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、表面実装技術マウンターの世界市場は、2025年に4002百万米ドルと推定され、2026年には4172百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には5499百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と地域別シェア動向
表面実装技術マウンター市場は地域集中型の構造を持つ。アジア太平洋地域が約69％の最大シェアを占め、中国・日本・韓国が生産・消費の中心である。欧州は約15％、北米は約12％を占める。
特に中国ではEMS（電子製造受託）企業の拡大により、ハイエンドSMTラインの導入が急増している。用途別では民生用電子機器が約33％で最大セグメントであり、次いで通信機器、自動車電子、医療機器と続く構造となっている。
■ 技術トレンドとスマートファクトリー統合
表面実装技術マウンターはスマートファクトリー化の中核設備として進化している。AIによる部品認識、MES（製造実行システム）との連携、デジタルツインによる生産シミュレーションが普及しつつある。
特に高速型マウンターでは、実装速度120,000CPH（部品/時）を超えるモデルも登場し、次世代半導体パッケージ基板への対応が進んでいる。また、5G通信機器やAIサーバー用基板の複雑化により、多品種対応と段取り替え時間短縮が重要課題となっている。
■ 市場ドライバーと産業構造変化
表面実装技術マウンター需要の拡大要因として、電子機器の小型化・高機能化が挙げられる。特にEV（電気自動車）やADAS搭載車の普及により、車載ECUの実装密度が急上昇している。また、データセンター向けサーバー需要の増加も市場を押し上げている。近年6ヶ月ではAI関連半導体需要の急増により、高精度SMTラインへの設備更新投資が加速している点が特徴的である。
■ 競争環境と主要企業構造
市場は高度に寡占化しており、Fuji Corporation、ASM Pacific Technology、Panasonic、Yamaha Motor、Hanwha Precision Machineryの上位5社で約75％のシェアを占める。これら企業は高速化・多機能化・ソフトウェア統合で競争優位を確立している。
表面実装技術マウンターは、ピック＆プレース方式により電子部品を高速かつ高精度でプリント基板へ実装する自動化装置である。吸着ノズル、ビジョン認識システム、リニアモーター制御を統合し、微細部品をμm単位の精度で配置することが可能である。従来機と比較して、最新の表面実装技術マウンターはAI画像補正とリアルタイム位置補正機能を備え、01005サイズ部品の実装精度が大幅に向上している。これにより高密度PCBおよび多層基板生産の歩留まり改善に寄与している。
表面実装技術マウンター（SMTマウンター）市場は、電子機器の高密度化と自動化需要を背景に安定成長を維持している。特に表面実装技術マウンターは、PCB上へのSMD部品実装工程の中核を担い、スマートフォン、車載電子、通信機器の高性能化と歩調を合わせて需要が拡大している。近年6ヶ月ではAIサーバー向け高多層基板の生産増加により、高速・高精度マウンターの設備投資が再加速している。
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図. 表面実装技術マウンターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「表面実装技術マウンター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、表面実装技術マウンターの世界市場は、2025年に4002百万米ドルと推定され、2026年には4172百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で推移し、2032年には5499百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と地域別シェア動向
表面実装技術マウンター市場は地域集中型の構造を持つ。アジア太平洋地域が約69％の最大シェアを占め、中国・日本・韓国が生産・消費の中心である。欧州は約15％、北米は約12％を占める。
特に中国ではEMS（電子製造受託）企業の拡大により、ハイエンドSMTラインの導入が急増している。用途別では民生用電子機器が約33％で最大セグメントであり、次いで通信機器、自動車電子、医療機器と続く構造となっている。
■ 技術トレンドとスマートファクトリー統合
表面実装技術マウンターはスマートファクトリー化の中核設備として進化している。AIによる部品認識、MES（製造実行システム）との連携、デジタルツインによる生産シミュレーションが普及しつつある。
特に高速型マウンターでは、実装速度120,000CPH（部品/時）を超えるモデルも登場し、次世代半導体パッケージ基板への対応が進んでいる。また、5G通信機器やAIサーバー用基板の複雑化により、多品種対応と段取り替え時間短縮が重要課題となっている。
■ 市場ドライバーと産業構造変化
表面実装技術マウンター需要の拡大要因として、電子機器の小型化・高機能化が挙げられる。特にEV（電気自動車）やADAS搭載車の普及により、車載ECUの実装密度が急上昇している。また、データセンター向けサーバー需要の増加も市場を押し上げている。近年6ヶ月ではAI関連半導体需要の急増により、高精度SMTラインへの設備更新投資が加速している点が特徴的である。
■ 競争環境と主要企業構造
市場は高度に寡占化しており、Fuji Corporation、ASM Pacific Technology、Panasonic、Yamaha Motor、Hanwha Precision Machineryの上位5社で約75％のシェアを占める。これら企業は高速化・多機能化・ソフトウェア統合で競争優位を確立している。