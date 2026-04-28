『ドラゴンポーカー』で「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を4月28日(火)より開催！13周年ありがとうの気持ちを込めて
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年4月28日(火)より「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348146/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
4月28日(火)より、『ドラゴンポーカー』サービス開始13周年を記念した「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を開催いたします。対象ポストをリポスト頂いた方の中から抽選でギフトカードをプレゼント！たくさんのご応募お待ちしております！
「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」開催
サービス開始から13年目を記念し、「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を開催いたします。『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォローし、対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で、3名様に10,000円分のギフトカード(iTunes/Google Play)を、10名様に1,500円分のギフトカード(iTunes/Google Play) をプレゼントいたします。
【開催期間】
2026年4月28日(火)ポスト後 ～ 5月1日(金)23:59
【参加方法】
（1）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
（2）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)が投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト
（3）抽選でギフト券をプレゼント！
※当選者には『ドラゴンポーカー』公式X(旧Twitter)アカウントよりDMにてご連絡いたします
※キャンペーン終了後『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントのフォローを外されたり、該当の投稿を削除されますと抽選の対象外となりますのでご了承ください
【賞品】
・ギフトカード(iTunes / Google Play)10,000円分 3名様
・ギフトカード(iTunes / Google Play)1,500円分 10名様
【当選発表】
厳正な抽選の上、ご当選者には『ドラゴンポーカー』公式アカウントより当選者をフォローし、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
【賞品発送】
2026年5月頃(予定)
※天変地異など、やむを得ぬ事情により発送に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承下さい
【注意事項】
注意事項などについては、『ドラゴンポーカー』公式サイトをご確認ください。
キャンペーン詳細はこちら
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260428.html
「ドラポ13周年記念！お祝い投稿キャンペーン」
期間中、ハッシュタグ「#おめでとうドラポ13周年」をつけてお祝いコメントやファンアートなどを投稿いただいた方の中から抽選で10名様に「ドラポ公式グッズ」をプレゼントいたします。ぜひ一緒に13周年をお祝いしましょう。
■開催期間
2026年5月1日(金)ポスト後 ～ 6月1日(月)23:59まで
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348146/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
4月28日(火)より、『ドラゴンポーカー』サービス開始13周年を記念した「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を開催いたします。対象ポストをリポスト頂いた方の中から抽選でギフトカードをプレゼント！たくさんのご応募お待ちしております！
「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」開催
サービス開始から13年目を記念し、「13周年記念！フォロー＆RPキャンペーン」を開催いたします。『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォローし、対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で、3名様に10,000円分のギフトカード(iTunes/Google Play)を、10名様に1,500円分のギフトカード(iTunes/Google Play) をプレゼントいたします。
【開催期間】
2026年4月28日(火)ポスト後 ～ 5月1日(金)23:59
【参加方法】
（1）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
（2）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)が投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト
（3）抽選でギフト券をプレゼント！
※当選者には『ドラゴンポーカー』公式X(旧Twitter)アカウントよりDMにてご連絡いたします
※キャンペーン終了後『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントのフォローを外されたり、該当の投稿を削除されますと抽選の対象外となりますのでご了承ください
【賞品】
・ギフトカード(iTunes / Google Play)10,000円分 3名様
・ギフトカード(iTunes / Google Play)1,500円分 10名様
【当選発表】
厳正な抽選の上、ご当選者には『ドラゴンポーカー』公式アカウントより当選者をフォローし、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
【賞品発送】
2026年5月頃(予定)
※天変地異など、やむを得ぬ事情により発送に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承下さい
【注意事項】
注意事項などについては、『ドラゴンポーカー』公式サイトをご確認ください。
キャンペーン詳細はこちら
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260428.html
「ドラポ13周年記念！お祝い投稿キャンペーン」
期間中、ハッシュタグ「#おめでとうドラポ13周年」をつけてお祝いコメントやファンアートなどを投稿いただいた方の中から抽選で10名様に「ドラポ公式グッズ」をプレゼントいたします。ぜひ一緒に13周年をお祝いしましょう。
■開催期間
2026年5月1日(金)ポスト後 ～ 6月1日(月)23:59まで
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー