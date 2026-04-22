VF CorporationがNedapと提携、グローバル店舗網におけるエンドツーエンドの在庫可視化の実現へ





オランダ・フルーンロー, 2026年4月21日 /PRNewswire/ -- アイテム単位の在庫可視化において業界をリードするNedap（AMS:NEDAP）は本日、アパレル、フットウェア、装備品の世界的リーダーであり、The North Face®、Vans®、Timberland®といった有名アクティブウェアおよびアウトドアライフスタイルブランドを擁するVF Corporation（NYSE：VFC） との提携を発表しました。本提携の一環として、VF Corporationはブランドポートフォリオ及び1,500以上の店舗にNedap Inventory Engineを導入し、エンドツーエンドの在庫可視化と、よりシームレスでデータ主導型の小売運営に向けた基盤の強化を図ります。



VF Corporation



導入は2026年第2四半期にThe North Faceから開始され、その後、他のVFブランドにも順次拡大される予定です。パフォーマンス性、洗練されたデザイン、革新性を基盤としてブランドを展開するVFは、アウトドア、アクティブ、ワークウェアといったライフスタイル全般にわたり、世界中の消費者にサービスを提供しています。

在庫状況の統合ビューの構築

このパートナーシップは、事業全体にわたる在庫を信頼できる単一のビューに基づいて把握し、在庫の統一ビューを構築するというVFの目標を支援するものです。Nedap Inventory Engineにより、VFは在庫精度の向上、商品可用性の改善、および全地域におけるオムニチャネルパフォーマンスの強化を目指しています。

店舗での展開に加え、VFはこの取り組みを流通チャネルにも拡大し、可視性を高めるとともに、グレーマーケット活動への対応やブランド保護の強化を支援しています。

「当社サービスの消費者は、オンラインでも、店舗でも、あるいは当社ブランドのあらゆる接点を通じて購入する場合でも、同じ水準の商品可用性とサービスを期待しています」と、VF Corporationのデジタル担当バイスプレジデント、Carsten Trenz氏は述べます。「当社の事業全体にわたる統一された可視性により、一貫性を実現し、長期的な顧客ロイヤルティを築くことができます」

VF Corporationのサプライチェーン戦略担当バイスプレジデント、Hope Waldron氏は次のように付け加えています。「RFIDプログラムを店舗だけでなく、供給元の物流センターやベンダーパートナーまで拡張することで、サプライチェーン全体の透明性を高めることができます。この可視化により、商品の可用性を確保し、ブランド保護を強化し、より一貫した消費者体験を提供する能力が向上します。」

VFがNedapを選んだ理由

VFは、代替ソリューションを用いた試験運用の成功を受け、拡張性、アーキテクチャ、グローバルサポートに関する長期的な要件を再評価した上でNedapを選択しました。Nedapが選ばれた理由は以下の通りです：

最も堅牢で、革新的かつ将来性のあるプラットフォームアーキテクチャ

大規模で複雑なロールアウトを通じて組織を支援・助言してきた実績

大手小売企業全体で継続的な改善とイノベーションの共有を推進するユーザーコミュニティ

「今日の小売業界では、統合型コマースは、ブランドが在庫に関する一貫した単一の情報源に頼ることができて初めて機能します」と、Nedapのリテール部門マネージングディレクター、Hilbert Dijkstra氏は述べています。「VFがエンドツーエンドの可視性に投資する決断は、将来に向けた明確なビジョン、つまり、あらゆるチャネルで消費者にシームレスにサービスを提供する能力を反映しています。当社はプラットフォームの継続的な革新を通じて、VFが自信と敏捷性、および精度をもって事業を運営できるよう支援します」

小売業における Nedap

Nedap は、小売業者が在庫の動きをリアルタイムの洞察と実際の成果へと転換できるよう支援しています。当社のInventory Engineは、店舗、配送センター、工場間の商品移動を接続し、小売チェーン全体の在庫に関する単一で信頼できるビューを作成します。オープンなグローバル・スタンダードに基づいて構築され、世界の一流ブランドから信頼されているこのシステムは、可用性を高め、効率を改善し、損失を防止する実用的なインテリジェンスを提供します。数万の店舗で導入されているNedapは、統合型コマースを支えるリアルタイムの基盤を提供します。

Nedap N.V.について

Nedapはデジタルツイン技術のリーダーであり、ヘルスケア、畜産、小売、セキュリティの分野で物理的な世界とデジタルの世界をつないでいます。「Technology for Life」という理念のもと、変化し続ける世界で人々や組織が成功できるよう、持続可能で先進的なソリューションを創造しています。

Nedapは1,000人以上の従業員を擁し、世界規模で事業を展開しています。同社は1929年に設立され、1947年からユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。本社はオランダのフルーンローに拠点を置いています。

VF Corporationについて

VF Corporationは、The North Face®、Vans®、Timberland®など、アウトドアおよびアクティブウェアの主要ブランドを擁する企業です。VFは、パフォーマンス性と洗練されたデザインに根ざした革新的な製品を消費者に提供すると同時に、従業員、地域社会、株主に対して持続可能で長期的な価値を創出することに尽力しています。詳細は、vfc.comをご覧ください。

詳細については、こちらまでお問い合わせください。

Ilse Protsman

マーケティング・コミュニケーション・マネージャー

Nedap

+31 6 55 41 51 67

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ilse.protsman@nedap.com

www.nedap-retail.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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