氷酢酸市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、氷酢酸市場に関する調査レポートを発表した。本レポートは、グレード別（食品グレード、工業グレード、医薬品グレード）、用途別（酢酸ビニルモノマー、エステル製造、無水酢酸、溶媒、食品添加物、その他）、最終用途別（化学・石油化学、食品・飲料、医薬品、その他）に基づく市場セグメンテーションを提示し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、および予測を示すものである。本レポートは氷酢酸市場の将来評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
氷酢酸市場の概要
氷酢酸とは、水を含まない高濃度の酢酸であり、通常99%以上の純度を有する無色液体である。強い刺激臭を伴う酢のような臭いを持ち、約16.6℃で凍結する性質から「氷酢酸」と呼ばれる。この化学物質は、酢酸ビニルモノマー、無水酢酸、および各種エステルの製造における重要な原料として広く利用されている。また、繊維、プラスチック、接着剤、医薬品分野においても重要な役割を果たす。腐食性が高いため、取り扱いには注意を要する。氷酢酸は、世界中の工業プロセス、食品保存、および化学合成において不可欠な物質である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、氷酢酸市場規模は2025年に186億米ドルであった。また、2035年末までに190億米ドルに達すると予測される。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約6%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038416
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346147/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な氷酢酸市場分析によれば、製造業からの強い需要、最終用途需要の拡大、エンドユーザー産業からの需要増加、急速な工業化およびインフラ開発を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。氷酢酸市場における主な企業には、Celanese Corporation、Qingdao Huatuo Chemicals Co. Ltd.、Zhengzhou Kelai Chemical Co. Ltd.、Ultra-Chemical Works、Akchem Eastman Chemical Company、Henan CXH Purity Industrial And Trading Co. Ltd.、HarvinImpex Pvt. Ltd.、Chemical Point UGが含まれる。
本氷酢酸市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● 各国における氷酢酸市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 世界の氷酢酸市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：グレード別、用途別、最終用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
氷酢酸市場のセグメンテーション
● グレード別：
・食品グレード、工業グレード、医薬品グレード
● 用途別：
・酢酸ビニルモノマー、エステル製造、無水酢酸、溶媒、食品添加物、その他
● 最終用途別：
・化学・石油化学、食品・飲料、医薬品、その他
氷酢酸市場の概要
氷酢酸とは、水を含まない高濃度の酢酸であり、通常99%以上の純度を有する無色液体である。強い刺激臭を伴う酢のような臭いを持ち、約16.6℃で凍結する性質から「氷酢酸」と呼ばれる。この化学物質は、酢酸ビニルモノマー、無水酢酸、および各種エステルの製造における重要な原料として広く利用されている。また、繊維、プラスチック、接着剤、医薬品分野においても重要な役割を果たす。腐食性が高いため、取り扱いには注意を要する。氷酢酸は、世界中の工業プロセス、食品保存、および化学合成において不可欠な物質である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、氷酢酸市場規模は2025年に186億米ドルであった。また、2035年末までに190億米ドルに達すると予測される。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約6%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038416
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346147/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な氷酢酸市場分析によれば、製造業からの強い需要、最終用途需要の拡大、エンドユーザー産業からの需要増加、急速な工業化およびインフラ開発を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。氷酢酸市場における主な企業には、Celanese Corporation、Qingdao Huatuo Chemicals Co. Ltd.、Zhengzhou Kelai Chemical Co. Ltd.、Ultra-Chemical Works、Akchem Eastman Chemical Company、Henan CXH Purity Industrial And Trading Co. Ltd.、HarvinImpex Pvt. Ltd.、Chemical Point UGが含まれる。
本氷酢酸市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えている。
目次
● 各国における氷酢酸市場規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 世界の氷酢酸市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：グレード別、用途別、最終用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
氷酢酸市場のセグメンテーション
● グレード別：
・食品グレード、工業グレード、医薬品グレード
● 用途別：
・酢酸ビニルモノマー、エステル製造、無水酢酸、溶媒、食品添加物、その他
● 最終用途別：
・化学・石油化学、食品・飲料、医薬品、その他