「電力を制する者がAIを制す」データセンター固体変圧器（SST）市場、2032年7.26億ドル規模へ-年平均32.4%成長
データセンター固体変圧器（SST）とは、従来の周波数（50/60Hz）で電圧変換のみを担う変圧器を、パワーエレクトロニクスにより電力変換・電圧変換・絶縁・制御を一体化した次世代の電力インターフェースである。中圧交流を受電し、整流、絶縁型高周波段、直流配電向けの再変換を組み合わせることで、800V級HVDCやMVDCアーキテクチャと親和性の高い直流バスへ直接接続できる。SiC等のワイドバンドギャップ半導体と高周波磁性部品により高効率化と小型化を両立し、双方向電力潮流や高精度の電力品質制御、デジタル保護・監視を可能にする。データセンターの高密度負荷、再エネ・蓄電池との統合、冗長設計の高度化に向け、電力設備を「受電機器」から「制御可能な電力プラットフォーム」へ押し上げる中核装置として位置付けられる。
AI時代の電力基盤が一気に立ち上がる局面
LP Information調査チームの最新レポートである「世界データセンター固体変圧器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764389/data-center-solid-state-transformer）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが32.4%で、2032年までにグローバルデータセンター固体変圧器（SST）市場規模は7.26億米ドルに達すると予測されている。伸長の本質は、ラック電力の上昇とAI/HPC負荷の変動性により、配電の高効率化だけでなく「応答性」「可観測性」「拡張性」が同時に要求される点にある。SSTは電力変換をキャビネット化・モジュール化し、設計検証、型式試験、現地コミッショニングまでを一連のエンジニアリング納入として完結させやすい。結果として、設備更新サイクルの長い変圧器領域に、ソフトウェア制御と短い世代交代を持ち込む構造が生まれ、電力設備の調達論理が「鉄と銅」から「半導体と制御」へ移行する。初期コストとフィールド実績不足が採用速度の制約となるが、PUE改善、再エネ比率対応、キャンパス型の電力最適化が同時進行するほど、SSTの価値は単体効率ではなくシステム最適として顕在化する。
図. データセンター固体変圧器（SST）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343974/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343974/images/bodyimage2】
図. 世界のデータセンター固体変圧器（SST）市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーの勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、データセンター固体変圧器（SST）の世界的な主要製造業者には、Delta、Sifang Automation、China XD Electricなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。短期の市場拡大は、単一製品の普及というより、受電から直流母線までの機器構成を含むパッケージ化で進むため、装置単体の比較よりも、認証、保護協調、バイパスと冗長、保守部材、遠隔監視までを含む「運用可能な電力システム」としての競争になる。地域別にみると、アジアは電力電子・配電機器のサプライチェーンが厚く、実装と量産の速度で優位を取りやすい。北米はハイパースケール需要を背景に、投資回収と可用性要件が最も厳しく、採用は段階的になりやすい一方、採用が決まればサイト展開が速い。欧州は系統規制と高効率要件を梃子に、標準化とグリッド連系の整備が進みやすい。企業別には、Deltaは800VDC等の次世代配電思想と親和性の高い統合提案に軸足を置きやすく、Eatonは配電機器の既存顧客基盤にSST技術を重ねて商流を拡張しやすい。中国系のSifang AutomationやChina XD Electricは送配電機器の実装経験を活かし、保護協調や高電圧信頼性のノウハウを競争力に変えやすい。総じて、データの伸びが示す通り「導入可否の検証」から「設計テンプレートの横展開」へ移るかが、各地域・各社の成長差を決める。
