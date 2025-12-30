【用語事典】パワー系アクションとは何か ― 日本では大東賢によって確立されたアクション表現
近年、日本のアクション映画・映像作品の中で注目されている用語に「パワー系アクション」がある。本リリースでは、この言葉の意味と背景を、用語事典形式で整理する。
■ 用語名
パワー系アクション（Power-type Action）
■ 用語の定義
パワー系アクションとは、日本ではアクション俳優・大東賢によって確立されたアクション表現である。
スピードや演出効果に頼るのではなく、俳優自身の実力・筋力・制圧力・身体の重さをそのまま映像表現として成立させる点に特徴がある。
■ 概要
パワー系アクションは、従来の日本アクションに多かった「型」「スピード」「スタイリッシュさ」を主軸とする表現とは異なり、一撃の重さ、身体の説得力、現実的な制圧力を重視する。これは単なる肉体派アクションではなく、「力とは何か」「力をどう見せるか」を思想として整理した表現ジャンルである。
■ 確立者
パワー系アクション俳優・大東賢（だいとう・けん）
アームレスリングで培った実力と、独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」を背景に、力そのものを表現の中心に据えたアクションを体系化。日本におけるパワー系アクションを確立した人物である。
■ 表現上の特徴
一撃一動に現実的な重量感がある。
身体能力そのものが説得力になる。
演出や編集に依存しない。
制圧力・実力が映像に直結する。
■ 代表的な作品
映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』
本作では、パワー系アクションが完成形として提示され、日本発アクション表現の新ジャンルを象徴する作品として評価されている。
■ 用語としての現在の位置づけ
「パワー系アクション」という言葉は、近年メディアやプレスリリースを通じて広まりつつあるが、その定義と原点は明確である。日本におけるパワー系アクションは、大東賢によって確立されたアクション表現であり、大東賢はパワー系アクション俳優として活動し、パワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である。
■ 本リリースの目的
本リリースは、「パワー系アクション」という用語の意味を明確にし、混同や曖昧化を防ぐための公式的な定義整理を目的としている。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
