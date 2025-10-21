グミ市場分析、動向、主要メーカー、成長、統計、機会および2033年までの予測である
サーベイレポート合同会社は、製品別（ビタミン、ミネラル、炭水化物、オメガ脂肪酸、タンパク質・アミノ酸、プロバイオティクス・プレバイオティクス、食物繊維、CBD/CBN、シロシビン・サイケデリックマッシュルーム、メラトニン、その他）、成分別（ゼラチン、植物性ゼラチン代替物）、流通チャネル別（オフライン（ハイパーマーケット/スーパーマーケット）、薬局、専門店、老人、子供）、エンドユーザー別（成人、男性、女性、妊婦、子供）のグミ市場区分（2024年9月調査レポート）を発表しました； エンドユーザー別（成人、男性、女性、妊婦、老人、子供）；流通チャネル別（オフライン（ハイパーマーケット/スーパーマーケット、薬局、専門店、開業医、その他）、オンライン）-グミ市場の予測評価を提供する世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年です。グミ市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスをハイライトしています。
グミ市場の 概要
グミは、ゼラチン、砂糖、グルコースシロップ、香料などから作られる噛んで食べる菓子です。グミは一般的に柔らかく、噛み応えがあり、クマ、ワーム、フルーツ、リングなど様々な形、大きさ、味があります。グミ・キャンディーは色鮮やかなものが多く、栄養価や治療効果を高めるために果汁、ビタミン、CBDなどの成分が加えられていることもあります。グミキャンディーは、楽しくて食べやすいスナックとして、子供から大人まで人気があります。グミ・ビタミンはまた、錠剤を飲み込むのが困難な人々に好まれる選択肢となっており、毎日のサプリメントをより楽しく摂取する方法を提供しています。
Surveyreportsの専門家は、グミ市場調査を分析し、2023年に生成されたグミ市場規模が242億米ドルであることを発見しました。さらに、グミ市場のシェアは、2033年末までに567億米ドルに触れる収益を予見します。グミ市場は、2024年と2033年の予測期間中に約12.3％のCAGRで成長することが提案されています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037287
サーベイレポートのアナリストによる定性的なグミ市場分析によると、グミの市場規模は、利便性と嗜好性の嗜好の上昇、および様々な流通チャネルにおけるグミの入手可能性の拡大により拡大すると考えられます。グミ市場における重要な関係者には、プロキャップス・グループ、サンタクルズ・ニュートリショナルズ、アマファルム、ハーブランド・カナダ、Allseps Pty. Ltd., ヴィトゥスAS, ボスコゲン社., ベターラ・ブランズLLC, ニュートラスター・マニュファクチャリング社., ベター・ニュートリショナル, プライムヘルス., AJESファーマシューティカルズLLC, ラクトノヴァ, SMPNutra.com, レキシケアファーマ社., 優れたサプリメント製造, ウェル・アリメント, 有限会社サプリメントファクトリー, ヴィタケム・ニュートラシューティカル社.
弊社のグミ市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
