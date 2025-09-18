プロサッカーチーム「アビスパ福岡」30周年記念スペシャルユニフォームのデザインを使用したLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「アビスパ福岡」のLINE着せかえを2025年9月18日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329750&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329750&id=bodyimage2】
福岡市をホームタウンとするプロサッカーチーム「アビスパ福岡」の新作LINE着せかえが配信開始となります。LINE着せかえ最新作は「アビスパ福岡」クラブ創立30周年を記念したスペシャルユニフォームver.！福岡・博多の誇る伝統行事「博多祇園山笠」の法被をイメージし、“30”の数字で柄を表現したバリスペシャルなデザインです。ぜひLINEを着せかえて「アビスパ福岡」30周年をお祝いしよう！
■商品概要
【タイトル】アビスパ福岡 2025 SPユニフォームver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=3ee785b6-1ed2-464d-8b5b-ac33d8de30c7
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■アビスパ福岡
【OFFICIAL SITE】https://www.avispa.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/AvispaF
（C）avispa fukuoka
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
