½ë¤¤²ÆÅþÍè¡ª¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼°µë¿å´ï¡Ú¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Û¿·CM2025Ç¯7·î1Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï
¡¡¥¸¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÞÌ£¹¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼°µë¿å´ï¡Ö¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Î¿·TVCM¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤óÍÑ¡Ö¤ª¿å¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Æð¿å¤Ë¡ª¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¡Ö¤ª»®¤Î¤ª¿å¡¢±ø¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯7·î1Æü¤«¤é´ØÅìÁ´°è¡¦´ØÀ¾Á´°è¤ÇÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ø¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
¡Ö¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤·¤Æ14Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¿åÆ»¿å¤ÎÉÔ½ãÊª¤äÌÓ¡¦¥Û¥³¥ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆð¿å²½¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»È¤¨¤Ð¥Ú¥Ã¥È¤Î²¼ÉôÇ¢Ï©¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆð¿å¤Ë¡£½Û´Ä¼°¹½Â¤¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡×¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¿å¤ò°û¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿å¤È·ò¹¯¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¿åÊ¬Êäµë½¬´·¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥³¤Á¤ã¤óÍÑ¡Ö¤ª¿å¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Æð¿å¤Ë¡ª¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×ÊÓ
¢£¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¡Ö¤ª»®¤Î¤ª¿å¡¢±ø¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×ÊÓ
¡Ú½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡ª¡È°Â¿´¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¼Â»ÜÃæ¡Û
¤´¹ØÆþ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥È¡Ö°Â¿´¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥êー¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～2025Ç¯7·î31Æü¡¡¢¨¿½¹þÄùÀÚ2025Ç¯8·î31ÆüËø
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼°µë¿å´ï¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëËÜÂÎ¡¢Catit¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ß¥Ë¡Ê¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¦¥ë¡¦CatitPixi¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¤´¹ØÆþ¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â
¢£±þÊçÊýË¡¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§¥¸¥§¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.gex-fp.co.jp/ca/campaigns/pc-henkin/¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¡£
¡ÚCM³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡
¥Í¥³¤Á¤ã¤óÍÑ ¡Ø¤ª¿å¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Æð¿å¤Ë¡ª¡Ù¡Ê15ÉÃ¡Ë
¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ ¡Ø¤ª»®¤Î¤ª¿å¡¢±ø¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ù¡Ê15ÉÃ¡Ë
¢£¹¹ð:2025Ç¯7·î1Æü¤è¤êTVCM¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡Ë¡¿WEBÆ°²è¹¹ð
¢£CMÆ°²è:¥ï¥ó¤Á¤ã¤óCMÆ°²èhttps://youtu.be/uzJoQjgAkRk
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Í¥³¤Á¤ã¤óCMÆ°²èhttps://youtu.be/ftbNKCF4jog
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾
¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡¥¦¥§¥ë1.5L¡¡ÇÍÑ
ÈÎÇä
Á´¹ñ
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ê¤é¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤ÊÎ®¤ì¤ë¤ª¿å¤Ç¡¢¤ª»®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°û¿åÎÌ30¡óUP¢¨
¢¨Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë»î¸³¤è¤ê
¾¦ÉÊÌ¾
¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡¥¦¥§¥ë1.5L¡¡¸¤ÍÑ
ÈÎÇä
Á´¹ñ
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ê¤é¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤Þ¤ë¤ª¿å¤Ç¡¢¤ª»®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°û¿åÎÌ20¡óUP¢¨
¢¨Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë»î¸³¤è¤ê
¡ÚCM¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¸¥§¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
TEL: 072-966-6071
¸ø¼°HP: https://www.gex-fp.co.jp/