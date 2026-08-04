オリンピックで１０個のメダルを獲得した髙木美帆さんに８月４日、国民栄誉賞が授与されます。



その表彰式を前に、地元をはじめ北海道内はお祝いムードに包まれていました。



国民栄誉賞が贈られるのは、スピードスケート女子の髙木美帆さんです。

オリンピック４大会に出場し、２０２２年の北京大会では１０００メートルでオリンピックレコードをたたき出して念願の金メダルを獲得するなど、数々の輝かしい功績が評価されました。





表彰式は４日夕方からですが、地元の幕別町ではすでに受賞を祝う横断幕が掲げられるなど、祝福ムードに包まれていました。（幕別町 飯田晴義町長）「いち町民としてもわくわくした気持ちでいっぱい」（幕別町民）「よく頑張っている。町民も喜んでいる」

髙木美帆さんは幕別町出身で、５歳のころスケートに出会うと、２０１０年に日本のスピードスケート史上最年少でオリンピック初出場を果たします。



自身２度目となる平昌大会では個人種目で銀メダル。



続く北京大会では金メダルを含む４つのメダルを獲得し、さらにミラノ・コルティナ大会でも３つのメダルを手にしました。



通算１０個のメダル獲得は、日本女子で最多となります。



現役を引退しましたが、地元・幕別町で２０２６年５月に開催された凱旋パレードでは、応援してくれた町民への感謝の気持ちを語っていました。



（髙木美帆さん）「みなさんとこの距離で話したり気持ちを伝えたりできたらと思っていたので、いまはすごく幸せな気持ちでいっぱい」

その幕別町内で晴れ舞台を心待ちにする人がいました。



髙木さんが家族でよく訪れていた寿司店の杉山さんです。



サイン入りのこの帽子は、髙木美帆さんと姉の菜那さんからプレゼントされたといいます。



（竹葉寿司 杉山雪男さん）「最高じゃないですかね。本当に感動します。どんな格好しているのかな、着物は着てないと思うけど」

こちらは髙木さんがよく訪れるという帯広市内の和菓子店です。



店内にはサイン入りの写真も。



店主の高橋さんは、本人がお気に入りだというチーズたっぷりの大判焼きを焼きながら、受賞を喜んでいました。

（記者）「何が好きだったんですか？」



（高橋まんじゅう屋 高橋道明さん）「チーズのおやきとソフトクリームなんです。お腹いっぱい自由に食べて行ってほしいです。最高の笑顔で金メダル以上に喜んでほしいですね」

（子ども）「すごいなと思います」



（店員）「北海道の誇りです」



国民栄誉賞の授与を前に早くも沸く道内。



表彰式は４日夕方から東京都内で開かれますが、髙木さんはどんな喜びの声を語るのでしょうか。