ド軍の見返り選手は「侮辱的」　衝撃のスクバル獲得劇の内情に米球界で賛否両論「リスクを嫌う球団が多すぎる」「他は学ぶべき」

さらにホスエ・デポーラ（外野手）、マイク・シロタ（外野手）、エドゥアルド・キンテロ（外野手）、エメット・シーハン（投手）といった球界上位水準の若手は保持したまま。ファーム組織に大きなダメージを及ぼさずに交渉を終えた印象が強い。

ドジャース への電撃移籍が決まったスクバル。そのトレードパッケージが波紋を生んでいる(C)Getty Images

MLB情報を日夜発信しているジャーナリストのマイケル・マリーノ氏は自身のXで「このトレードはタイガースにとってまったくの侮辱だ」と発信。「シーハンが組み込まれなかったことでドジャースの放出した選手の価値は全く異なるものになった。個人的には、ワールドシリーズ連覇中のチームにサイ・ヤング賞投手を渡す割には、見返りが少なすぎる」と主張した。

SNS上では、ファンの間でドジャースが球界の有力選手を数多く保有する現状に不満が強まっている。Xでは「さっさとサラリーキャップ制を導入しろ」「もうこれ以上、ドジャースに球界を破壊させてはダメだ」という意見も目立った。

しかし、識者からは異論も飛んだ。ニューヨークのスポーツ専門局『SNY』のジャーナリストであるジョン・ハーパー氏は自身のXで「ブリュワーズやレイズなら、ファームシステムを崩壊させることなく、もっと有利なトレード条件でスクバルを獲得できたはずだ。つまりリスクを嫌う球団が多すぎるんだ」と他の29球団の姿勢を非難。さらにボストンに拠点を置くスポーツコメンテーターのマーク・ダミコ氏もXで「ドジャースほど犠牲を払って勝利に全力を尽くすチームは野球界にない」とし、こう記した。

「野球界のライバルチームは、彼らのやり方を少しは学んだ方が良い。サラリーキャップ制度の導入をグダグダと求めている場合じゃない」

賛否両論を巻き起こしているドジャースのスクバル獲得。この新たなタレントが“銀河系軍団”にどのような化学変化を起こすのかを興味深く見守りたい。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]