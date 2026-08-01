MLB公式サイトが最新の先発投手パワーランキングを発表

MLB公式サイトが29日（日本時間30日）、最新の先発投手パワーランキングを発表した。ドジャースの山本由伸投手は名立たるエースたちが揃う中で堂々の5位にランクイン。しかし、圧倒的な安定感を見せている右腕に対する順位に納得がいかないファンも多く、驚きの声が寄せられた。

同サイトのアンドリュー・サイモン記者がトップ10を発表した。山本はFanGraphs版の投手WARでメジャー8位、規定投球回数到達者の中で防御率5位につけていると指摘。寸評では「ドジャースのやや混乱気味な先発ローテーションにおいて揺るぎない原動力となっている。すべての先発登板を果たし、ここまでの4か月間すべてで防御率2点台以下を記録している」と安定感を称えた。

ランキングでは1位のジェイコブ・ミジオロウスキー投手（ブルワーズ）らが名を連ね、4位にはタリク・スクーバル投手（タイガース）が復帰した。山本の下には6位にクリス・セール投手（ブレーブス）、8位にクリストファー・サンチェス投手（フィリーズ）らが続くなど、メジャーを代表する強力な顔ぶれとなっている。

堂々のトップ5入りにもかかわらず、メジャー屈指の成績を残す右腕の順位に米ファンからは不満が爆発した。SNS上では「ヤマモトが5位に入ってるのはさすが」「MLBでも実力が高く評価されている証」「日本人が普通にこういうランキングに入ってくるの凄いよ」「ヤマモトが2位じゃないのか。あてにならんなこのランキング」といった声が上がった。

さらに他の強力な投手たちを引き合いに出した白熱の議論も展開されている。「ナ・リーグでいうとヤマモトとサンチェスの安定感は飛び抜けてるな」「ヤマモトよりセールのほうが圧倒的に上だ」「ヤマモト、セール、サンチェス、ウィーラー方がスクーバルより良い投手だ」「ヤマモト＞＞＞＞スクーバル。これが事実」と指摘するコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）