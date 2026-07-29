＜余計なお世話＞「わが子に友達がいない」と悩むママ友。「暴言が原因」と教えてあげるべき？
わが子のお友達を見ていると、それぞれ個性豊かです。いい子もいれば、そうではない子もいるかもしれません。「そうではない子」はわが子に関わってほしくない気もしますが、環境がそれを許さない場合もあります。
イジメに発展するその前に。嫌われている理由を教えてあげたい
ママスタコミュニティにも、小学2年生の娘さんのお友達にまつわる悩みがありました。粗野でワガママな同級生。困ったことに、隣家の娘さんだといいます。
『暴言も多く、すぐに他の友達を仲間外れにする子。最近、近所の同級生たちから避けられるようになりました。お隣のママさんとはよく子どもの話をします。その子が嫌われてきた原因も教えてあげたほうがいいでしょうか？』
投稿者さんが知りたいのはその子と娘さんの関係をどうするか……ではなく、その子のママに真実を教えてあげるかどうか。わざわざ火中の栗を拾おうとしているようです。
『伝えない。余計なお世話だよ。ほうっておきな』
今回集まったコメントのほぼすべてが、投稿者さんを止めるものでした。そもそもなぜ、そんなことを思いついたのでしょう。「今はまだ避けられはじめた程度ですが、イジメに繋がったらかわいそう。だから早めに原因に気づいてくれたらと」だそうですが、一方で「自業自得だなとも思う」とか。その理由は……。
『うちの下の娘が、何度も嫌がらせされ泣かされてきたからです。姉妹で遊んでいるところにやってきて、「大嫌い。あっち行け」などと暴言を吐き、仲間外れにすることもしばしば。わが家のおもちゃをわが物顔で奪い取ることも日常的。だから避けだした子たちの気持ちがよくわかります』
そこまでされてきたのなら、「この先イジメられたらかわいそう」などと思えないのが普通です。もしや隣家のママさんがとてもいい人で、たとえ嫌な顔をされてもママさんのためを思い忠告してあげたいとか？
投稿者さんによれば、隣家のママさんは「自分の娘が暴言を吐いても叱らない人」。娘さんの悪行を目にすると名前を強く呼ぶ程度で、理由は言わない。「だからなぜ怖い顔をされたのか、その子は理解していないと思います」。どうやら投稿者さんとは教育方針が大きく違うようです。普段からモヤモヤしっぱなしの相手に何かをしてあげようと思うとは……。言葉はよくありませんが、もしや投稿者さんはお人好し？
隣家とのつきあいは、尾を引きがち。一線を引いたほうがいい！
『伝えないほうがいいと思います。家が隣という状況はこの先ずっと続くので』
やはり、こういうことです。投稿者さんは隣家だからこそおせっかいを考えているようですが、隣家だからこそやめたほうがいいのではないでしょうか。トラブルのあった相手とこの先何十年も隣で暮らすなど、考えただけでもいたたまれません。「子どもが原因のご近所トラブルなんて、わだかまりがずっと残る。わざわざ損な役回りをしなくてもいいよ」というアドバイスもありました。
『言わない。意地悪で言わないのではなく、よその家の問題だから』
隣家の娘さんが周囲に避けられているのは、投稿者さんがいうように自業自得。現状をどうやって解決するかは、隣家で考えるべき問題です。隣家のママさんからは「今のクラスには娘の仲よしがいないみたい」と聞かされているそうですが、今はクラスが別とのこと。投稿者さん親子がどうこうできるものではありません。
『みんなに嫌われて、その子ははじめて自分の欠点に気づけるのだと思う。そこで改められるかは、その子次第。そうやって社会性を身につけていくんだよ』
当の娘さんもママさんも、なぜ周囲から避けられているのかをわかっていない様子。原因を突き止めるには、自分たちで考えてみる以外にありません。そもそも他者からの忠告を素直に受け入れるようなお隣さんなら、ここまでの事態にはなっていないはず。「言っても感謝されない」「逆恨みされるだけ」といった声も相次ぎました。
今は仲よしでも、この先はわからない。状況を見守ろう
投稿者さんが困っているとすれば、娘さんが隣家の娘さんと仲がいいこと。どうしても一緒に遊ぶ機会が多いためワンセットのようになっていて、「うちの娘まで周りの子たちに誘われなくなったらかわいそう」といいます。どんなに意地悪されてもお姉ちゃんたちに混じって遊びたい、下の娘さんのことも気がかりだそう。
『仲間外れやイジメではなく、娘さんもいずれ気が合う子と遊ぶようになるよ』
同じ歳で、同性。幼い頃から隣で暮らしていれば、仲よくなるのは当然です。娘さんもずっと一緒に遊んできたのなら、相手が暴言を吐いても「そういうもの」と気に留めていない可能性があります。もはや空気のような感覚かもしれません。
しかし、小学2年生という年頃を考えると、そろそろ気づき始める時期。妹さんへの意地悪や暴言に「あれ？」と違和感を覚えだしても不思議ではありません。「だんだん言葉遣いの悪い子、態度の悪い子とは距離を置くようになっていくよね」といったコメントもありました。投稿者さんがたとえ「あの子と遊んではダメ」とは言わなくても、娘さん本人が距離を置きだすのではないでしょうか。
『隣家に何か言われたら「子ども同士も性格の合う合わないが出てくる頃だから、仕方ないよねぇ」と。微妙な言い回しでお茶を濁して、逃げるしかない』
現時点で忠告すれば「そこからは『私を巻き込まないでね』が通用しなくなると思う」という声も届きました。とにかく今は余計なことは言わない。隣家のママさんに聞かれたら、のらりくらりと逃げる。沈黙は金です！