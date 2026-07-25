本郷柚巴が着用した特徴的な水着の数々　※「本郷柚巴」Instagram

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　NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が21日にInstagramを更新し、グラビア撮影のオフショットを披露し、ファンを喜ばせている。

【写真】どうなってるの!?　元NMB48グラビアエースの特徴的なビキニ姿

　本郷は「今日発売のヤングマガジンさん表紙です」「函館で撮影したよ〜！」と告知し、「珍しい水着も何個かあって新鮮で楽しい撮影だった」と楽しげにつづりながら、オフショットを数点公開している。

　写真では、緊縛に見えるような特徴的なビキニ姿に始まり、レモン色のランジェリーでベッドに寝そべる姿や、アダルトなレースのランジェリー姿でバスタブに浸かる姿も。さまざまな衣装を公開した本郷の投稿には、「素晴らしい以外の言葉が見つかりません」「ホントかわいい」といった称賛が殺到している。

■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍している。

引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）