元NMB48グラビアエース23歳、グラビアオフショットが魅力全開！「ホントかわいい」
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が21日にInstagramを更新し、グラビア撮影のオフショットを披露し、ファンを喜ばせている。
【写真】どうなってるの!? 元NMB48グラビアエースの特徴的なビキニ姿
本郷は「今日発売のヤングマガジンさん表紙です」「函館で撮影したよ〜！」と告知し、「珍しい水着も何個かあって新鮮で楽しい撮影だった」と楽しげにつづりながら、オフショットを数点公開している。
写真では、緊縛に見えるような特徴的なビキニ姿に始まり、レモン色のランジェリーでベッドに寝そべる姿や、アダルトなレースのランジェリー姿でバスタブに浸かる姿も。さまざまな衣装を公開した本郷の投稿には、「素晴らしい以外の言葉が見つかりません」「ホントかわいい」といった称賛が殺到している。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍している。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）
【写真】どうなってるの!? 元NMB48グラビアエースの特徴的なビキニ姿
本郷は「今日発売のヤングマガジンさん表紙です」「函館で撮影したよ〜！」と告知し、「珍しい水着も何個かあって新鮮で楽しい撮影だった」と楽しげにつづりながら、オフショットを数点公開している。
写真では、緊縛に見えるような特徴的なビキニ姿に始まり、レモン色のランジェリーでベッドに寝そべる姿や、アダルトなレースのランジェリー姿でバスタブに浸かる姿も。さまざまな衣装を公開した本郷の投稿には、「素晴らしい以外の言葉が見つかりません」「ホントかわいい」といった称賛が殺到している。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍している。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）