サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶり2度目の優勝を飾る中、批判も多かったFIFA会長の唯一の“善行”に注目が集まっている。

後半から圧力を強めたスペイン。何度もアルゼンチンのゴールに迫りながら、得点を奪えないままスコアレスで延長戦に突入した。

待望の先制点が生まれたのは延長後半1分だ。右クロスからの折り返しに、トーレスが左足で合わせた。このまま逃げ切り、4大会ぶりに頂点に返り咲いた。

FIFAのインファンティーノ会長と米国のトランプ大統領は並んで観戦。試合後は表彰式に登場し、メダルをスペインとアルゼンチンの選手らに授与した。

そしてトロフィーをスペインのロドリ主将に手渡したが、トランプ大統領は端だったとはいえ、ステージから降りる素振りを見せない。インファンティーノ会長は慌てて大統領に接近。精一杯の笑顔で促し、なんとか降壇させることに成功した。

商業化一直線の施策などで批判を浴びてきた同会長だったが、最後の好プレーで日本人ファンの評価は少しだけアップした。

Xには「トランプをあそこからどかしたの、今大会で唯一のまともな仕事だった」「今大会彼が行った唯一の善行かもな 全然間に合ってなかったけど」「トランプ控えめだったな インファンティーノが唯一仕事した場面」「インファンティーノもトランプにはけるように促してたし」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）