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「バキバキ童貞」ぐんぴぃ相方明かしたギャラ分配理由に「ありえない」　

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • お笑いコンビ春とヒコーキが20日放送の日テレ番組でギャラ配分を明かした
  • 土岡哲朗がぐんぴぃに多くギャラを渡す理由を「恥をかく慰謝料」と説明した
  • 切り抜き動画に何百万円の報酬を払い認知を広げたYouTube戦略も公開した
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