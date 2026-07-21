警察官の指示に従いながら続々と集まる大勢の人たち。そのお目当ては、ワールドカップでも大活躍したサッカー日本代表の中村敬斗選手（25）です。21日、千葉・柏市で行われたイベントに、千葉県出身の中村選手が闇バイトの加担防止広報官として警察官の制服姿で登場。その姿をひと目見ようと、約5000人が殺到しました。ファンからは「サッカーに対する情熱みたいな感じが尊敬できて、もちろん顔もかっこよくてプレーも好きです」「