《えっ!?井口ちゃんなんか炎上してるん!?俺らになんか出来ることあるぅ〜?》7月19日、サッカージャーナリスト・小澤一郎氏のXのポストを批判して、炎上したお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之。その井口に対して、冒頭のポストをしたお見送り芸人しんいちが、井口の所属事務所の社長からツッコまれてポストを取り下げる事態となり、話題を呼んでいる。「井口さんは19日深夜、日本時間20日におこなわれたサッカー北中