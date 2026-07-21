サッカー日本代表の森保一監督日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長が21日、羽田空港で取材に応じ、日本代表監督について23日の理事会で「まとめられたら、とは思っている」との見通しを述べた。JFAはワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会まで約8年間率いた57歳の森保一監督に続投を打診しており、受諾する方向。理事会での承認を経て正式決定する。宮本会長は19日のW杯決勝を視察して米国から帰国。コーチ陣の体制づくりに