アメリカのトランプ政権は、カナダから輸入する一部の製品に50％の追加関税を課すと発表しました。ホワイトハウスは20日、トランプ大統領が、カナダから輸入するワインやアイスホッケーのスティックなどに50％の追加関税を課す布告に署名したと発表しました。カナダがアメリカ産の自動車や酒類、乳製品を不当に扱っていることへの対抗措置だと説明しています。追加関税は8月19日に発動予定で、交渉期間の余地も残しています。トラ