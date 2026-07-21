2026年5月31日、東京ドームで行われたツアーの最終公演をもって、グループ活動を終了した『嵐』。ファンは“ロス”に苛まれていたが、国民的アイドルのメンバーたちはその心にすぐさま寄り添う動きを見せている。【写真】ひげにタトゥー、現在の大野智が公開した“ありのまま”の姿ついに全メンバーがファンクラブ発表グループ活動の終了後、メンバー個人の今後の活動には大きな注目が集まっていた。そんな中、動きがあったの