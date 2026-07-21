ヤマダホールディングス本社＝2026年6月、群馬県高崎市（共同通信社ヘリから）旧村上ファンド系とされる投資会社シティインデックスイレブンスなどが、家電量販店最大手ヤマダホールディングス（HD）株の5.10％を保有していることが21日、わかった。旧村上ファンドを率いていた村上世彰氏の長女野村絢氏らと共同で保有。同日付で関東財務局に提出した報告書に記載された。保有目的として「株主価値向上に資する助言および提案