【前後編の後編／前編を読む】14歳年上の人妻教師に恋した中学生「男として認められた」8年かけて思いを告げるまで新藤琢己さん（47歳・仮名＝以下同）は、中学時代、新任の数学教師・麻由美さんに恋心を抱いた。近づきたい一心で成績を伸ばしたものの、麻由美さんは14歳年上で、しかも新婚だった。中学卒業後も思いを断ち切れず、さらに妊娠を知って琢己さんは深い喪失感に沈んだ。その後、大学浪人時代に通った予備校で、講