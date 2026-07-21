芸人小籔千豊（52）が21日、都内で「KOYABU SONIC 2026」の取材会を行った。小籔主催の“音楽と笑いの融合”をテーマにしたフェスティバルを今年も開催する。9月21日から3日間、インテックス大阪で行う。新たにNEWS、きゃりーぱみゅぱみゅら豪華アーティストの出演、博多華丸・大吉、見取り図ら人気芸人の出演も決定した。会見では、重大発表を…と切り出すと「『KOYABU SONIC』は今年で終わります。来年はやりません。ラストです