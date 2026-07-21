女優の秋野暢子（69）が21日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表との2ショットを披露した。前投稿で「大人の遠足」でヨーロッパを旅すると明かしていた秋野は「ブリュッセルに着きました14時間半の長ーい飛行機だったけど…映画見たり、ねたり」と回顧。続けて「伊東純也選手も一緒の飛行機だったわ。こころよく写真撮ってくれました」と明かし、サッカーW杯北中米大会日本代表MF伊東純也（ゲンク）との2シ