鹿児島県霧島市の天降川で今月17日に見つかった身元不明の遺体についてです。警察が身元の特定を進めていますが、捜査関係者によりますと、身元の特定にはあと数日かかる見込みであることがわかりました。 警察と消防が今月17日、行方が分からなくなっている熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)を捜索していたところ、温泉施設の下流側で男性の遺体を発見しました。 身長は115センチくらいで、服は着ていませんでした。