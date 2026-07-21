【北京＝東慶一郎】中国外務省の林剣（リンジエン）副報道局長は２１日の記者会見で、中国艦艇の射撃訓練は「国際法と国際慣例に合致している」と主張した。沖ノ鳥島については「島ではなく岩礁であり、排他的経済水域（ＥＥＺ）や大陸棚は認められない」と持論を展開した。