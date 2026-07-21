◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年7月21日甲子園）22日の阪神対DeNA13回戦の予告先発として、DeNAは藤浪晋太郎投手（32）が発表され、球場内にアナウンスされると甲子園はどよめきに包まれた。藤浪は、22年オフに阪神からポスティング・システムでメジャーに移籍し、昨年のシーズン途中に日本球界に復帰。かつての本拠地に足を踏み入れるのはDeNA入団後は初めてだ。同世代の近本や中軸を担う森下、佐藤輝とのマッチアッ