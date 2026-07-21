【ソウル共同】韓国外務省は21日、傘下の研究機関「国立外交院」のオンライン教育システムがサイバー攻撃を受け、最大約1万件の外交官らの情報が流出した可能性があると発表した。韓国メディアによると、職員の氏名やID、パスワードなどが含まれるという。外務省報道官は「他国などのハッカー組織を含めて、あらゆる可能性を排除していない」と述べた。韓国メディアは、政府が北朝鮮や中国など海外の組織による攻撃の可能性も