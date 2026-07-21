6月に開幕し、史上最多の104試合が行われた「FIFAワールドカップ2026」は強豪・スペインの優勝で大盛況のうちに幕を閉じた。本田圭佑氏や内田篤人氏などの名立たる代表経験者による中継や解説に注目が集まったが、ひと際注目を集めたのは、選手ではなくいちファンとして中継に出演し、並々ならぬサッカー愛を爆発させた元・日向坂46で俳優の影山優佳さんだ。現地レポーターとして大会の盛り上がりを目の当たりにした影山さんに、