大橋ジムの大橋秀行会長（61）が、具志堅用高氏（71）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦は来年のジェシー・ロドリゲス（26＝米国）戦になると明言した。具志堅氏が「動きがいい。手数も凄い」と絶賛した挑戦者候補が“バム”ことジェシー・ロドリゲスだ。大橋会長は「次の対戦者の1番手です。井上も燃えてますし」と次戦の対戦相手とし