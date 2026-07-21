高松地方検察庁 高松地検は17日、陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する自衛官の男（41）を窃盗未遂の罪で追起訴しました。 起訴状などによりますと、2026年4月14日、氏名不詳の人物が警察官などになりすまして「銀行や郵便局からお金が引き出されており、金融庁職員がキャッシュカードを取りに行く」旨の兵庫県神戸市の女性（87）の家に電話をしました。 自衛官の男は、この人物らと共謀し、金融庁職員になりすまして