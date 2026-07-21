news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「NY騒然…連邦政府ビル付近で炎米ICEに抗議か男を拘束」についてお伝えします。◇◇◇多くの警察官と道路に並んだ何台もの警察車両。朝の出勤時間帯のマンハッタンは、物々しい雰囲気に包まれていました。地元警察などによりますと、20日午前8時半ごろ、FBI（＝連邦捜査局）やICE（＝移民税関捜査局）が入るビルの外で発火装置が仕掛けられ、炎と煙が上がりました。現場