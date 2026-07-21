フィリピン軍が公開した映像には、中国海警局の白いボートに乗った数人が、フィリピン軍の黒いゴムボートに対し、棒のようなものを振り回している様子が捉えられています。ここは、フィリピン中国が領有権を争う南シナ海フィリピン軍によりますと20日、実効支配するアユンギン礁の軍事拠点に中国海警局のボートが接近し、撮影を始めたため退去するよう警告。すると、中国側の船員が木の棒で隊員の頭を殴り、1人が負傷したとい