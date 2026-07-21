フィリピン軍が公開した映像には、中国海警局の白いボートに乗った数人が、フィリピン軍の黒いゴムボートに対し、棒のようなものを振り回している様子が捉えられています。ここは、フィリピンと中国が領有権を争う南シナ海。フィリピン軍によりますと20日、実効支配するアユンギン礁の軍事拠点に中国海警局のボートが接近し、撮影を始めたため退去するよう警告。すると、中国側の船員が木の棒で隊員の頭を殴り、1人が負傷したとい