群馬県沼田市にある関東最大級のラベンダー畑が、見頃を迎えています。標高およそ1300メートルにある「たんばらラベンダーパーク」では、園内およそ5万株のうち早咲きや中咲きのラベンダー、3万株ほどが開花のピークとなっていて、園内は優しい香りに包まれていました。この場所は避暑地としても人気で、夏の最高気温の平均が25度ほど、涼しい高原で絶景と香りが楽しめます。来場者「毎年こちらに来るとマイナス10℃になるので、本