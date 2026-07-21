アメリカ・ニューヨークで移民当局の事務所が入るビルの敷地に男が放火し、3人が軽傷を負いました。ニューヨーク市で20日、ICE（移民税関捜査局）の事務所が入るビルの前で元アメリカ陸軍兵士の男（43）がガソリンをまいて火を放ちました。男はすぐに警察官などに取り押さえられ、火は消し止められましたが、連邦職員など3人が軽傷を負いました。ビルの前には男のものとみられるワゴンがあり、「移民当局出ていけ」と書かれていま