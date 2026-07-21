FIFA＝国際サッカー連盟は、ワールドカップの決勝戦後にアルゼンチンの選手とスペインの選手らがピッチ上で乱闘騒ぎを起こしたことについて、調査を始めると発表しました。19日に行われたサッカーワールドカップ決勝戦の試合後、ピッチ上でアルゼンチンの選手とスペインの選手らで一時乱闘騒ぎとなりました。アルゼンチンのパレデス選手がスペインのエリック・ガルシア選手の喉元を右手で押さえつけ、仲裁に入ろうとしたスペインの