米アンソロピックのロゴ＝6月（ロイター＝共同）生成人工知能（AI）に著作を不正に使われたとして、作家らが米新興企業アンソロピックを米カリフォルニア州の連邦地裁に訴えていた集団訴訟で、地裁は20日、アンソロピックが約15億ドル（約2400億円）を支払い和解することを正式に承認した。ロイター通信によると、米の著作権侵害訴訟では過去最大とみられる和解額。作家らは2024年に「許可なく書籍を生成AIの学習に利用した」