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首都圏の新築マンション平均価格が初めて1億円を突破した

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2026年上半期の首都圏新築マンション平均価格が初めて1億円を超えた
  • 不動産経済研究所によると、1戸あたり平均価格は1億135万円で前年比13.1％上昇
  • 建設費増加や供給戸数減少が価格を押し上げ、神奈川県では20.0％上昇となった
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