リリー・フランキーが、渦中の騒動に“ひとこと”添え、波紋を呼んでいる。7月20日、リリーは東京・シネマート新宿でおこなわれた映画『ぐるりのこと。』『ハッシュ!』（ともに橋口亮輔監督）の4Kプレミア先行上映とトークイベントに登壇した。「2001年公開の『ハッシュ!』と、2008年公開の『ぐるりのこと。』を4K化して上映する企画です。橋口監督をはじめ、『ぐるりのこと。』に出演したリリーさん、木村多江さんらが登壇し