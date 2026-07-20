◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、決勝が行われ、前回優勝のアルゼンチン（FIFAランキング1位）とスペイン（同2位）が対戦した。

0―0で迎えたハーフタイムにはW杯史上初めて「ハーフタイムショー」が開催され、マドンナ、シャキーラ、BTS、ジャスティン・ビーバーら世界的スターがヘッドライナーを務めた。マドンナが2000年のダンスポップヒット曲「Music」に乗り、元ブラジル代表FWのロナウド氏とロナウジーニョ氏と一緒にピッチに登場すると、場内のボルテージは一気に上昇。BTSが「Dynamite」、ジャスティン・ビーバーが「Everything Hallelujah」を披露したあと、シャキーラがメキシコでの開幕セレモニーと同じく大会テーマ曲「Dai Dai」を歌い上げ、最後は子供たちの合唱で締めくくった。ショーそのものの時間は約11分だったが、ロイター通信は舞台設営と撤収を含めて中断は27分だったと報じた。

NFLスーパーボウルなど米スポーツ界ではおなじみのハーフタイムショーは、長時間の可能性が懸念されていた。競技規則では「15分を超えない」と定められている中、設営と撤収の時間も含めて「25〜30分かかる」との見通しも報じられ、批判が殺到。17日付スペイン紙マルカはショー自体は11分間で、準備と撤収を含めても17分間にとどまると報じていた。