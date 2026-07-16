青春ドラマ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』Prime Videoで8月5日より独占配信

Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）での配信を控える、青春ドラマシリーズ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』から、日本版本予告や場面写真が公開された。



グレイシー・エイブラムスの新曲が彩る日本版本予告も公開

配信に先立ち、日本版本予告や場面写真が公開された。本予告には、Z世代に人気のシンガーソングライターのグレイシー・エイブラムスによるニューシングル「Look at My Life」を使用。同楽曲は7月17日（金）発売予定のニューアルバム「ドーター・フロム・ヘル」に収録されている。

『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』あらすじ

主人公は、17歳の少女アニー・ジェイコブソン（エラ・ルービン）。ニューヨークで双子の兄（キーン・ラファロ）と愛情深い養父（ジェイ・デュプラス）に育てられた彼女は、ある日、疎遠だったために一度も会うことができなかった祖父からカナダの辺鄙な島を相続する。

その真相を調べることを決意した彼女は、やがて隠された秘密、予期せぬ姉妹との絆、そして知るはずのなかった複雑な家族の歴史が渦巻く世界へと引き込まれていく。そこで待っていた新たな友情、芽生える恋、そして長年隠されてきた家族の秘密。亡き母をめぐる真実と自身のルーツに向き合いながら、大人へと成長していく姿を描く、忘れられないひと夏の青春ドラマだ。

豪華キャストと実力派スタッフが集結

本作の主演を務めるのは、エラ・ルービン（『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』、『アンティル・ドーン』）。さらに、マーク・ラファロの息子であるキーン・ラファロ（『Hal & Harper（原題）』）、ジェイ・デュプラス（『インダストリー』、『トランスペアレント』）、アメリ・ホーファーレ（『ハンガー・ゲーム0』、『ナイトスイム』）、ジェイコブ・ホワイトダック＝ラヴォワ（『Billie Blue（原題）』）、ダニエル・クイン＝トイ（『Sunny Dancer（原題）』）、ボー・ブラガソン（『反逆のネル』、『The Radleys（原題）』）、ジェフリー・ディーン・モーガン（『ウォーキング・デッド』）、ニッコ・アンジェロ・ヒナヨ（『Davey & Jonesie’s Locker（原題）』）、メイベル・ストラチャン（『The Ridge（原題）』）、エル＝マイジャ・テイルフェザーズ（『ガマシュ警部 スリー・パインズ村の事件簿』）、ミッシー・パイル（『チャーリーとチョコレート工場』、『シェルター』）らが出演する。

本作品は、ミーガン・パーク（『マイ・オールド・アス 〜2人のワタシ〜』）がクリエイターを務め、Amazon MGMスタジオ、フェイクエンパイア、ラッキーチャップが製作するオリジナルシリーズである。ミーガン・パークは監督、共同ショーランナー、製作総指揮を兼任し、共同ショーランナーおよび製作総指揮として、『The OC』や『ゴシップガール』、『CHUCK／チャック』を手掛けたフェイクエンパイアのジョシュ・シュワルツとステファニー・サヴェージ、女優のマーゴット・ロビーが友人と立ち上げた映像製作会社、ラッキーチャップのダニ・ゴリンとトム・アッカリーが参加している。

『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』配信情報

『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』は、プライムビデオにて2026年8月5日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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