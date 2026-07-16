7月8日、亀梨和也がソロ初のオリジナルアルバム『WAVE』をリリースした。

「初週の売り上げでいえば、2019年のソロシングル『Rain』や『Cross』と比べて奮っていないようです。当時はKAT-TUN所属という看板もあり、いまは独立していますから、一概に比べることはできませんが、寂しく感じる人がいるのも事実でしょう。アルバム発売前の6月29日には、思わぬ“サプライズ発表”もありましたから、ファン心理に少なからず影響を与えた可能性はありそうです」（芸能プロ関係者）

その“サプライズ発表”とは、田中みな実との結婚と、田中の第1子妊娠だ。

「アイドルにとって結婚の発表は、ファン心理を大きく揺さぶるニュースです。まして今回は、妊娠も同時に発表されましたから、アルバムの購入を見送るファンが出るなど、売り上げにも直結しかねないインパクトがあったと言えるでしょう。

しかも、その発表のタイミングをめぐっては、一部ファンから不満の声もあがりました。7月16日から始まる9年ぶりのソロツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026』は、3月の先行販売から6月の一般販売までに、多くのファンがチケット代を支払い済みでした。Xでは『お金返して』などの投稿も見られ、『結婚を伏せたままチケット販売を進めたのでは』との憶測まで広がりました」（同前）

ファンそれぞれが複雑な思いを抱えるなか、迎える16日のツアー初日。前日のXには、

《明日亀梨くんに会える〜！！》

《明日は亀梨さん初日ですね私はパタリと興味がなくなってしまってどうしたもんかって感じです》

など、同じライブに向かうファンから、対照的な本音が寄せられている。

ソロ初アルバムの売り上げをめぐる議論に、結婚発表への賛否。ツアー初日、揺れ動くファンに向けて、亀梨はステージ上で何を語るのか。